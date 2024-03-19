Глава Амурской области сообщил об отсутствии связи с шахтерами на руднике

«По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов. Сотрудники организации связываются с родственниками людей, которые находятся в шахте. При необходимости родных готовы разместить в пунктах временного размещения и гостиницах на территории Зейского округа и оказать всю необходимую помощь», — написал Орлов.
18 марта около 20:40 по местному времени (14:40 мск) на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. МЧС России сообщило, что на рудник прибыли горноспасатели. Задействованы 25 специалистов и четыре единицы техники. Дополнительно из Хабаровского края к руднику следует вертолет МЧС Ми-8 с 13 спасателями. Еще направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края.
Эрдни Кагалтынов