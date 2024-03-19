Глава Амурской области сообщил об отсутствии связи с шахтерами на руднике

18 марта около 20:40 по местному времени (14:40 мск) на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. МЧС России сообщило, что на рудник прибыли горноспасатели. Задействованы 25 специалистов и четыре единицы техники. Дополнительно из Хабаровского края к руднику следует вертолет МЧС Ми-8 с 13 спасателями. Еще направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края.