Шесть из семи природных пожаров ликвидировали за сутки в Приморье

Семь природных пожаров на общей площади 5,9 тысячи гектаров зарегистрировали за сутки в Приморье, на утро 19 марта удалось ликвидировать шесть из них, сообщили на сайте правительства региона.
Потушили два лесных пожара в селе Оленье Артёмовского городского округа и в Серафимовке Ольгинского округа. Их общая площадь составила 145 гектаров, работали 27 пожарных и 6 единиц техники.
Четыре пожара ликвидировали во Владивостоке и Находке, в Партизанском и Пограничном округах на общей площади 70 гектаров. На тушении задействовали 53 пожарных и 7 спецмашин.
Оставшееся возгорание в Зайсановске Хасанского округа удалось локализовать. Площадь пожара составляет 5,7 тысячи гектаров, работают 105 человек и 7 единиц техники.
Напомним, на юге Приморья природные пожары действуют с 1 марта, а 15 марта в селе Шкотово сгорели шесть жилых домов. В 22 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение мер безопасности для граждан могут составлять до 60 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей.
В правительстве края напомнили, что сообщить о пожаре можно по телефону горячей линии региональной дежурной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (42337) 34−372, по единому номеру: