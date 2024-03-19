Шесть из семи природных пожаров ликвидировали за сутки в Приморье

Напомним, на юге Приморья природные пожары действуют с 1 марта, а 15 марта в селе Шкотово сгорели шесть жилых домов. В 22 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение мер безопасности для граждан могут составлять до 60 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей.