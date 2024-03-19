«Легендарное» ОПГ попало по-крупному в Приморье — все детали дела

В Приморье завершилось расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его соучастников. Они обвиняются в отмывании денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, Семикин создал преступное сообщество с целью расширения противозаконной деятельности и увеличения дохода. Он объединил несколько организованных групп, занимавшихся незаконными банковскими операциями без регистрации и разрешений. Члены группировки предлагали юридическим лицам услуги по осуществлению банковских операций за процент от их суммы.
«Участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов ООО “Приморский мазут”, из различных источников», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в период с марта 2022 года по февраль 2023 года они также похитили свыше 148 млн рублей у двух лизинговых организаций, продавая несуществующую спецтехнику.
Согласно следствию, с момента создания преступного сообщества его участниками было совершено не менее шести тяжких преступлений, в результате которых был получен и легализован преступный доход свыше 390 миллионов рублей.
На данный момент обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела, а следователь составил обвинительное заключение, объем которого превышает 6 тысяч листов. Дело будет передано суду для рассмотрения по существу.
Напомним, на лидера и участников крупного ОПС в Приморье заведено дело по отмыванию 3 млрд рублей.