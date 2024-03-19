«Легендарное» ОПГ попало по-крупному в Приморье — все детали дела

По версии следствия, Семикин создал преступное сообщество с целью расширения противозаконной деятельности и увеличения дохода. Он объединил несколько организованных групп, занимавшихся незаконными банковскими операциями без регистрации и разрешений. Члены группировки предлагали юридическим лицам услуги по осуществлению банковских операций за процент от их суммы.