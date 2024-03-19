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Девушку, упавшую в узкую трубу на юге Казахстана, не удалось спасти

Вчера в Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась, передает сайт телеканала КТК.
Источник: МЧС РК

Вчера 29-летняя девушка упала в узкий дренажный колодец, расположенный на открытой площадке вблизи села Майтобе Туркестанской области. Через несколько часов ее извлекли в бессознательном состоянии и передали медикам.

По информации телеканала, чтобы спасти девушку, спасатели качали в колодец кислород. На помощь пришел местный житель — его спустили в трубу, а затем общими усилиями вытянули двоих наружу.

Через несколько минут после того, как девушку вытащили, она скончалась. Сейчас полиция выясняет, как погибшая там оказалась.

несчастный случай