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Смертельное селфи: подросток упал с 22 этажа в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске на улице Райсовета юноша упал с балкона высотного жилого дома и погиб. Как сообщают очевидцы, ребята хотели сделать красивые кадры на фоне вечернего города. Один из них случайно сорвался.

Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

Трагедия произошла вчера — 18 марта — вечером. Несколько старшеклассников решили сфотографироваться на балконе 22-этажного дома по ул. Райсовета. Один из мальчиков ради красивого кадра совершил неосторожное движение.

Возраст погибшего подростка не уточняется.

— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее «Прецедент» писал: артисты упали с двухметровой высоты в результате обрушения декорации в театре Новосибирска. Читайте также: стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с высоты в Новосибирском цирке. Вам может быть интересно: новосибирец отпраздновал Масленицу на опоре ЛЭП.

Екатерина СОСНИНА.

несчастный случай