Смертельное селфи: подросток упал с 22 этажа в Ленинском районе Новосибирска

Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.
Трагедия произошла вчера — 18 марта — вечером. Несколько старшеклассников решили сфотографироваться на балконе 22-этажного дома по ул. Райсовета. Один из мальчиков ради красивого кадра совершил неосторожное движение.
Возраст погибшего подростка не уточняется.
— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
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Екатерина СОСНИНА.