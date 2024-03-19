Смертельное селфи: подросток упал с 22 этажа в Ленинском районе Новосибирска

Ранее «Прецедент» писал: артисты упали с двухметровой высоты в результате обрушения декорации в театре Новосибирска. Читайте также: стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с высоты в Новосибирском цирке. Вам может быть интересно: новосибирец отпраздновал Масленицу на опоре ЛЭП.