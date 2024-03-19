На Камчатке вертолет Ми-8 эвакуирует туристов после схода лавины

«Борт вылетел из Елизовского муниципального района для эвакуации туристов, на которых сошла лавина в районе перевала Красноармейского», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что вертолет доставит людей на аэродром. Оттуда их транспортируют в Петропавловск-Камчатский.
«В настоящее время туристы в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона, который находится на расстоянии около 4 км от места происшествия», — добавили в ведомстве.
18 марта сошедшая лавина в районе Красноармейского перевала на Камчатке накрыла туристическую группу из 11 человек. Двое не смогли выбраться самостоятельно, позже нашли их тела.