Стоматолог из Владивостока лишил соседа зубов

Во Владивостоке мировой суд в Советском районе судит стоматолога, выбившего зубы соседу. Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа». Врач и собственник зубной клиники обвиняется по части 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Около двух лет назад зубной доктор и его жена не захотели ехать в одном лифте со своими соседями, что привело сначала к перебранке, а затем и к драке. В результате один из соседей лишился нескольких зубов.
Было возбуждено уголовное дело, но состав преступления сочли достаточно лёгким и дело рассматривает мировой, а не районный суд. Потерпевший в ходе следствия заявил гражданский иск на сумму более 2 миллионов рублей.
Авторы Telegram-канала предположили, что владелец собственного стоматологической фирмы вероятно мог бы уладить конфликтную ситуацию с соседом, предложив ему профессиональные услуги, но почему-то этого пока не произошло.