Частная поликлиника в Астане получала деньги за умерших детей и переехавших граждан

К данной поликлинике было прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание. Также были граждане, проживающие в других регионах Казахстана. Имелись жалобы от жителей о том, что они никогда не обращались в столичную поликлинику, но получили сообщения от 1414 о получении медуслуг, что возмутило их и ввело в замешательство.