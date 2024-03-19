Строительство крематория в Алматы: акимат подал в суд на подрядчика

«Для полноценного функционирования крематория проект по наружным сетям отправлен на корректировку. Корректировка проведена в связи с изменением (выноса) магистральной трассы газопровода. Работы по наружным сетям на стадии завершения, выполнены на 95 процентов. В связи с истечением срока действия договора и неисполнением должным образом договорных обязательств 20 декабря 2023 года на подрядную организацию ТОО “ТаразҚұрылысИнвест” подан иск в СМЭС города Алматы о признании его недобросовестным участником государственных закупок и взыскания неустойки в доход местного бюджета города Алматы. В настоящее время идут судебные тяжбы, о результатах будет сообщено дополнительно», — сообщили в акимате Алматы.