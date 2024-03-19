Танкисты пресекли две контратаки ВСУ под Соледаром

«Накануне мы отработали с закрытой огневой позиции, расстояние до восьми километров было. Накат был — отразили накат, помогли пехоте… Соответственно, отработали хорошо», — рассказал командир.
По его словам, сначала экипаж работал по одной цели, после того как ее уничтожили, сразу поступила команда работать по другим координатам. Как потом узнали российские военные, противник начал движение в двух направлениях на позиции ВС РФ, и его удалось остановить.
«Артиллерия выполняет свое (свои задачи), у них там расстояние 15−20 километров. Если у них что-то не получается, то на семи, на десяти километрах уже мы выезжаем и работаем», — объяснил командир.
По его словам, экипажи выполняют свои задачи круглосуточно под корректировку разведчиков.
Раннее Минобороны РФ сообщало, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка в ДНР.