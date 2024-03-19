Неизвестные купили товары в интернет-магазине через аккаунт хабаровчанки

Вчера ночью поступило ей сообщение о списании денег от одного из известных интернет-магазинов, после чего девушка обнаружила, что кто-то заходил в ее личный кабинет в этом магазине. Для этого был использован ее старый номер телефона, который уже был оформлен на другого человека из-за долгого неиспользования сим-карты.