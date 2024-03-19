Неизвестные купили товары в интернет-магазине через аккаунт хабаровчанки, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась 24-летняя жительница Индустриального района, которая рассказала, что неизвестный украл с ее карты около 86 тысяч рублей.
Вчера ночью поступило ей сообщение о списании денег от одного из известных интернет-магазинов, после чего девушка обнаружила, что кто-то заходил в ее личный кабинет в этом магазине. Для этого был использован ее старый номер телефона, который уже был оформлен на другого человека из-за долгого неиспользования сим-карты.
Предполагается, что новый абонент и совершил вход с устройства в ее личный кабинет.
Выяснилось, что товары должны поступить в пункт выдачи в Москве.
«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.
Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление лиц причастных к преступлению.