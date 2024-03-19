«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области», — сказали в ведомстве.
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По одному украинскому беспилотнику уничтожили средства ПВО над Белгородской и Воронежской областями, сообщили во вторник в Минобороны РФ.