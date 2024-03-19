МЧС ликвидировал утечку аммиака на «Брестском мясокомбинате»

И добавили, что сотрудники предприятия провели комплекс мероприятий для вакуумирования поврежденного участка. В МЧС подчеркнули, что утечка аммиака была ликвидирована. Сказано, что на месте работали 11 единиц техники, 39 спасателей, а также работники предприятия и службы взаимодействия.