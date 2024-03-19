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МЧС ликвидировал утечку аммиака на «Брестском мясокомбинате»

На Брестском мясокомбинате устранили утечку аммиака из-за разгерметизации трубопровода.
Источник: МЧС Беларуси

На «Брестском мясокомбинате» устранили утечку аммиака по причине разгерметизации трубопровода, пишет БелТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Согласно предварительным данным, на «Брестском мясокомбинате» случилась разгерметизация технологического трубопровода с аммиаком. Говорится, что на разгерметизированный участок была прекращена подача аммиака.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям обратили внимание на то, что спасатели работали на территории мясокомбината, расположенного по улице Писателя Смирнова, 4, из-за сообщения о запахе аммиака.

«По прибытии спасатели перекрыли поврежденный участок трубопровода компрессорной установки с двух сторон», — уточнили в ведомстве.

И добавили, что сотрудники предприятия провели комплекс мероприятий для вакуумирования поврежденного участка. В МЧС подчеркнули, что утечка аммиака была ликвидирована. Сказано, что на месте работали 11 единиц техники, 39 спасателей, а также работники предприятия и службы взаимодействия.

«Концентрация паров аммиака в воздухе на территории комбината и за его пределами в норме», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, технологический процесс не был нарушен. Сейчас устанавливается причина случившегося.

МЧС