«Из темноты видны были только испуганные глаза»: шестилетняя девочка упала в трехметровый колодец в Иркутской области

Глаза шестилетней девочки, полные страха, глядят в камеру телефона свидетеля происшествия со дна люка из темноты. Но ребенок даже не подает вида, что испуган. Стоит молча, поджав губы! И нет, это не сцена из фильма ужасов, а реальные события, которые развернулись в одном из дворов Железногорска-Илимского в Иркутской области в середине марта. Во время прогулки Кристина Иванова (имя изменено по просьбе семьи — прим. Ред.) упала в открытый колодец. Его попросту замело снегом и девочка не заметила, что шагает в пустоту. А глубина, на минуточку, около трех метров. Как девочка не переломала кости? Чудо! Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Выбежал в пижаме!»
— Вечером 15 марта, возвращаясь с женой с работы, забрали дочь из детского сада, — рассказывает 49-летний Игорь Иванов (имя изменено — прим. Ред.), отец Кристины. — Поужинав, она отпросилась на улицу с друзьями. Отпустили! Но с уговором — ни шагу со двора и быть на виду. Не могли представить, что произойдет подобное…
Не прошло и 10 минут, как в квартиру Игоря прибежала соседка.
«Кристина в люк упала!», — услышал Игорь. И прямо в чем был, в одной пижаме, выскочил на мороз спасать дочь. Мама девочки тоже побежала в одном халате. Оказалось, детвора решила поиграть за мусорными контейнерами, которые находились во дворе дома. Недалеко от них был тот самый люк. Ребята даже и не заметили, что он открыт из-за сугроба.
— Дочка стояла в люке, над которым уже собралась толпа детей и прохожих. Пока с женой думали, как спасать Кристину и вызывать ли МЧС, кто-то крикнул из толпы, что лестницу уже несут из соседнего дома культуры, — рассказывает отец девочки. — Боюсь представить, что могло произойти, не будь рядом очевидцев. Мы бы и не подумали искать ребенка в колодце!
Через 20 минут прохожие принесли лестницу и вытащили Кристину. Девочка не пострадала. Родители предполагают, что от переломов спасла плотная зимняя одежда.
«Главное, чтобы его закрыли»
— Первым делом купили дочери сладостей и позвали ее подруг в гости. Спрашивать про падение не стали, чтобы не травмировать снова. Хотели развеселить и снять стресс. Боялись, что ночью страх даст о себе знать. Но все обошлось, спала крепко и спокойно.
После случившегося Игорь обратился напрямую в администрацию города. На место с проверкой выезжал Павел Березовский, мэр Железногорск-Илимского.
— Дренажный колодец находится на занесенном снегом пустыре за мусорными контейнерами. Сейчас устанавливаем, кому принадлежит колодец, — рассказывает глава города. — Предположительно, люк городской администрации. Хотя мы не знали о его существовании. Ведь раньше там был расположен аварийный четырехэтажный жилой дом, который три года назад снесли. Колодец, который находился, засыпали. Но, видимо, со временем грунт провалился, поэтому и образовалась яма.
Сейчас колодец, в который упала Кристина, накрыли доской и поставили сигнальную конструкцию. В ближайшее время управляющие компании должны провести работы по выявлению незакрытых колодцев.
— Моральная компенсация нам не нужна. Главное, чтобы все открытие колодцы в городе закрыли! — заключает Игорь.