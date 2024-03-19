«Из темноты видны были только испуганные глаза»: шестилетняя девочка упала в трехметровый колодец в Иркутской области

Глаза шестилетней девочки, полные страха, глядят в камеру телефона свидетеля происшествия со дна люка из темноты. Но ребенок даже не подает вида, что испуган. Стоит молча, поджав губы! И нет, это не сцена из фильма ужасов, а реальные события, которые развернулись в одном из дворов Железногорска-Илимского в Иркутской области в середине марта. Во время прогулки Кристина Иванова (имя изменено по просьбе семьи — прим. Ред.) упала в открытый колодец. Его попросту замело снегом и девочка не заметила, что шагает в пустоту. А глубина, на минуточку, около трех метров. Как девочка не переломала кости? Чудо! Подробнее — в материале КП-Иркутск.