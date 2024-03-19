Восемьдесят лет назад в Беларуси освободили концлагерь Озаричи

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Сегодня исполняется ровно 80 лет с момента освобождения концлагеря Озаричи, который был создан гитлеровскими оккупантами в год ВОВ на территории Беларуси.
История концлагеря началась с того, что в 1943 году немецкая армия начала эксплуатировать население БССР при создании укрепленного рубежа у реки Днепр. Гитлеровцы при этом решили избавиться от нетрудоспособных мирных жителей.
10 марта 1944 года по приказам трех генералов вермахта Йозефа Харпе, Фридриха Госсбаха и Георга Рихерта был создан концлагерь Озаричи в Калинковичском районе. Точнее, это был целый комплекс. Один из лагерей находился у местечка Дерть, другой — у деревни Подосинник, третий — непосредственно у Озаричей. Туда согнали не только жителей БССР, но также Смоленской и Орловской областей РСФСР. Всего за короткое время в лагере оказалось до 50 тысяч советских граждан.
Вскоре лагеря освободили части Красной армии. Тогда за колючей проволокой было около 33 тысяч мирных граждан. Остальные погибли — от холода, голода и тифа. Более 10 тысяч человек умерли в одном месте за несколько недель.
«Никаких зданий и помещений, кроме караульного, не было. Как-то привезли хлеб — люди думали, что белый, бросились, стали за него драться — а он рассыпался в руках, потому что был из опилок. Больше недели люди в Озаричском лагере не выдерживали — погибали. Трупы были повсюду», — вспоминал бывший узник Петр Бедрицкий в 2019 году.
Военная прокуратура 65-й армии РККА, которая освобождала Озаричи, провела расследование. Эти материалы были использованы в заключении Чрезвычайной госкомиссии и озвучены на Нюрнбергском процессе, на котором деяния немцев в Озаричах были признаны военными преступлениями.