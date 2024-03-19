Восемьдесят лет назад в Беларуси освободили концлагерь Озаричи

10 марта 1944 года по приказам трех генералов вермахта Йозефа Харпе, Фридриха Госсбаха и Георга Рихерта был создан концлагерь Озаричи в Калинковичском районе. Точнее, это был целый комплекс. Один из лагерей находился у местечка Дерть, другой — у деревни Подосинник, третий — непосредственно у Озаричей. Туда согнали не только жителей БССР, но также Смоленской и Орловской областей РСФСР. Всего за короткое время в лагере оказалось до 50 тысяч советских граждан.