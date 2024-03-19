Учеников школы в Екатеринбурге отправили на дистант из-за ЧП

Ранее в СМИ появилась информация, что к зданию съехались пожарные машины. В МЧС сообщили, что произошло короткое замыкание. В департаменте образования эту информацию опровергли.
«Замыкания не было. Небольшая поломка в счетчике. Первая смена в связи с отсутствием электричества с утра переведена на дистант. Поломка будет устранена в течение часа», — передает «Уралинформбюро».
Напомним, накануне в Челябинске из-за пожара в общежитии на улице Героя России Молодова в поселке ЧВВАКУШ занятия у учеников школы № 28 проходили в дистанционном режиме. Учебное заведение находится через дорогу от общежития, где произошел пожар. Площадь возгорания составила около 1,6 тыс. кв. м.