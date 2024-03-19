В Зеленогорске 17-летнего школьника поймали с деньгами жертвы телефонных мошенников (видео)

В пресс-службе рассказали, что на прошлой неделе к ним обратились родственники 84-летней жительницы Зеленогорска, у которой украли 170 тыс. рублей по стандартной схеме мошенников. Сначала бабушке позвонил неизвестный, который сообщил о том, что ее дочь стала виновницей серьезной дорожной аварии, но за деньги можно избежать уголовной ответственности.
«Примечательно, что обе женщины живут в одном подъезде, но на разных этажах. Не дойдя до дочери, чтобы перепроверить информацию, пенсионерка собрала деньги и передала их подоспевшему к ней домой посыльному. Позднее выяснилось, что вся история про ДТП — обман», — рассказали представители МВД.
Полицейским потребовалось несколько дней, чтобы установить личность злоумышленника. Им оказался 17-летний школьник. Мальчика задержали около одного из банкоматов. При себе у парня было 415 тысяч рублей, он как раз пытался перевести деньги на какой-то счет.
Оказалось, что деньги принадлежат еще одной 84-летней жительнице Зеленогорска. Ранее похищенные 170 тысяч рублей он уже перечислил на счет, данные которого ему передали «работодатели». Себе он оставил 2 тысячи в качестве вознаграждения.
«В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек действовал по указанию незнакомцев, которые наняли его через мессенджер в качестве посыльного. По версии полиции, его кураторами были телефонные мошенники. Стражи правопорядка в ближайшее время вернут 415 тысяч рублей законной владелице, которая также стала жертвой аферистов, действовавших по схеме “Ваш родственник попал в ДТП”, но не подозревала об этом», — рассказали в пресс-службе.
По фактам обоих преступлений с участием несовершеннолетнего посыльного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.