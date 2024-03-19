В Зеленогорске 17-летнего школьника поймали с деньгами жертвы телефонных мошенников (видео)

«В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек действовал по указанию незнакомцев, которые наняли его через мессенджер в качестве посыльного. По версии полиции, его кураторами были телефонные мошенники. Стражи правопорядка в ближайшее время вернут 415 тысяч рублей законной владелице, которая также стала жертвой аферистов, действовавших по схеме “Ваш родственник попал в ДТП”, но не подозревала об этом», — рассказали в пресс-службе.