Экс-инспектор ДПС получил срок за получение взяток в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в период с 2020 по 2022 годы подсудимый, занимая пост инспектора ДПС, систематически брал взятки в размере от 5 до 140 тысяч рублей в обмен на непривлечение автомобилистов к административной ответственности за нарушение ПДД. Незаконную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники полиции. По ходатайству следствия его заключили под стражу.