Экс-инспектор ДПС получил срок за получение взяток в Иркутской области

Бывшего сотрудника полиции из Нижнеилимского района признали виновным в получении взяток. 41-летнему экс-инспектору ДПС огласили приговор по 9 эпизодам коррупционных преступлений.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в период с 2020 по 2022 годы подсудимый, занимая пост инспектора ДПС, систематически брал взятки в размере от 5 до 140 тысяч рублей в обмен на непривлечение автомобилистов к административной ответственности за нарушение ПДД. Незаконную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники полиции. По ходатайству следствия его заключили под стражу.
Суд назначил фигуранту наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также его лишили всех наград и специальных званий с запретом занимать должности в правоохранительных органах.