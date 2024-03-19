В Новосибирске на разъезде Иня столкнулись самосвал и контейнеровоз

В ночь на понедельник 19 марта около трех часов недалеко от остановки электропоездов Разъезд Иня попали в ДТП два грузовика. Самосвал и контейнеровоз столкнулись, перегородив проезжую часть, где вскоре образовался затор. Информация о пострадавших не поступала. При этом авария затруднила движение в сторону Большевистской.