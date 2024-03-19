Капитан омского «Авангарда» попал шайбой в ребенка в матче с «Локомотивом»

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов попал шайбой ребенку в голову. Инцидент произошел во время второго периода матча «ястребов» против ярославского «Локомотива».
В пресс-службе ХК «Авангард» сообщили, что мальчику оказали медицинскую помощь.
— Попала шайба в юного болельщика, оказывают ему помощь. Здоровья! Гости в полном составе тем временем, — добавили в телеграм-канале клуба.
Болельщики единодушно предложили подарить пострадавшему мальчику клюшку или шайбу.
— Подарите молодому клюшечку хоть. А то и на эту игру, мягко скажем, не самую лучшую пришел посмотреть, так еще и шайбой прилетело, — написал один из болельщиков.
Добавим, завтра «Авангард» сыграет с «Локомотивом» на выезде в Ярославле.