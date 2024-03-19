Скончался мужчина, который пытался спасти своих детей на пожаре в Елабуге

Скончался 29-летний Артур Гатауллин, который серьезно пострадал на пожаре в собственном доме. Мужчине удалось спасти своего сына, двое других детей погибли.
Напомним, трагедия произошла ночью 15 марта в Елабуге. Пожар вспыхнул в частном доме. Как рассказала «КП-Казань» хозяйка дома, предположительно произошел взрыв газового котла. Двухэтажное здание и стоящие во дворе автомобили ВАЗ-2110 и «Сузуки Гранд Витара» оказались полностью уничтожены огнем.
Во время пожара погибли трехлетний мальчик и 12-летняя девочка, их отцу удалось спасти другого ребенка — восьмилетнего сына. Сам мужчина получил сильнейшие ожоги.