Скончался мужчина, который пытался спасти своих детей на пожаре в Елабуге

Напомним, трагедия произошла ночью 15 марта в Елабуге. Пожар вспыхнул в частном доме. Как рассказала «КП-Казань» хозяйка дома, предположительно произошел взрыв газового котла. Двухэтажное здание и стоящие во дворе автомобили ВАЗ-2110 и «Сузуки Гранд Витара» оказались полностью уничтожены огнем.