Крыша здания трех генконсульств вспыхнула рядом со станцией «Чернышевская»

Ночью на пульт петербургских спасателей поступил тревожный сигнал — в здании на Чернышевском проспекте произошел пожар. На место незамедлительно выехали специалисты. О подробностях сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— Сообщение поступило в 04:29 часов. Выяснилось, что возгорание произошло в доме № 19 на Чернышевском проспекте. В пятиэтажном жилом здании загорелась кровля на площади 14 квадратных метров, — уточнили огнеборцы.
Уже в 05:29 часов спасателям удалось потушить пожар силами 15 человек с привлечением трех единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
К слову, в доме на пересечении Чернышевского проспекта и Фурштатской улицы в Петербурге располагается сразу три генконсульства: Швейцарии, Греции и Кипра.
Напомним, в середине марта пожар произошел в доме на улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе. В квартире горела обстановка на площади трех квадратных метров. Во время происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.