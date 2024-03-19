В Екатеринбурге полицейские вскрыли квартиру, в которой мяукал кот

Об этом сообщают в Благотворительном фонде «ЗООзащита».
Соседи по дому слышали постоянные мяуканья из квартиры, где жила пожилая женщина. Сотрудники полиции, прибывшие на место, вскрыли квартиру, где обнаружили труп женщины и 18-летнего кота Васю.
Сначала кота выставили в подъезд. Но потом он оттуда пропал. Через неделю его нашли местные жители, сейчас он временно живет у руководителя фонда «ЗООзащита».
«Кот очень спокойный, дружелюбный, а какой ласковый! Он обожает расчёсываться, гладиться, общаться с человеком. Крупный, кастрированный, воспитанный парень, — сообщили в благотворительном фонде. — Немного говорун — периодически что-то объясняет, мяукает. Совсем не выглядит стареньким, хорошо кушает. Хорошо общается и с котиками, и с собаками».
Если есть желание дать Васе новый дом, то необходимо обращаться в «ЗООзащиту».
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области, на выезде из поселка городского типа Атиг, замерзали кошки, всего десять животных. Их спас проезжавший мужчина по имени Антон. Об этом сообщил Благотворительный фонд «ЗООзащита» в своем паблике в сети ВКонтакте.
По словам Антона, представленным в паблике фонда, на выезде из Атига он увидел двух кошек, затем еще нескольких животных и уже почти замёрзшего котёнка, который был весь в снегу.