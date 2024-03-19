В Екатеринбурге полицейские вскрыли квартиру, в которой мяукал кот

«Кот очень спокойный, дружелюбный, а какой ласковый! Он обожает расчёсываться, гладиться, общаться с человеком. Крупный, кастрированный, воспитанный парень, — сообщили в благотворительном фонде. — Немного говорун — периодически что-то объясняет, мяукает. Совсем не выглядит стареньким, хорошо кушает. Хорошо общается и с котиками, и с собаками».