Воронежская область примет белгородские многодетные семьи

— Мы готовимся принять многодетные семьи из Белгородской области. Наши соцслужбы уже ведут всю необходимую организационную работу. Предоставим соседям любую посильную помощь, — сообщил Александр Гусев в своем телеграм-канале. — Здоровья всем белгородцам, кто в нем сейчас особенно нуждается. Душевных сил тем, кто потерял близких.