Воронежская область примет белгородские многодетные семьи

В Воронежской области собираются разместить многодетные семьи из Белгорода. Об этом вечером 18 марта сообщил Александр Гусев. Как отметил глава региона, это будет сделано по просьбе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
— Мы готовимся принять многодетные семьи из Белгородской области. Наши соцслужбы уже ведут всю необходимую организационную работу. Предоставим соседям любую посильную помощь, — сообщил Александр Гусев в своем телеграм-канале. — Здоровья всем белгородцам, кто в нем сейчас особенно нуждается. Душевных сил тем, кто потерял близких.
В последние дни Белгородская область интернсивно обстреливается ракетами со стороны Украины. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в небе над Воронежской областью за 18 марта сбили два беспилотника самолетного типа.