В ДТП на челябинском перекрёстке перевернулся грузовик

В последнее время аварии в региональном центре участились. Например, совсем недавно в Металлургическом районе Челябинска пьяный водитель легкового автомобиля Geely врезался в отечественную легковушку. После столкновения 20-летний водитель ВАЗ-2115 скончался на месте.