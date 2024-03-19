В ДТП на челябинском перекрёстке перевернулся грузовик

ДТП произошло в 6:03 в Курчатовском районе города. За рулём грузовика находился 39-летний мужчина, а Renault Logan управлял 61-летний водитель.
— Пострадавших нет, — сообщили корреспонденту «Пчелы» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
В последнее время аварии в региональном центре участились. Например, совсем недавно в Металлургическом районе Челябинска пьяный водитель легкового автомобиля Geely врезался в отечественную легковушку. После столкновения 20-летний водитель ВАЗ-2115 скончался на месте.