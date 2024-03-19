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В ДТП на челябинском перекрёстке перевернулся грузовик

Во вторник утром, 19 марта, на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов в Челябинске грузовик Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Renault Logan, в результате чего фургон перевернулся. Момент аварии запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.
Источник: соцсети

ДТП произошло в 6:03 в Курчатовском районе города. За рулём грузовика находился 39-летний мужчина, а Renault Logan управлял 61-летний водитель.

— Пострадавших нет, — сообщили корреспонденту «Пчелы» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

В последнее время аварии в региональном центре участились. Например, совсем недавно в Металлургическом районе Челябинска пьяный водитель легкового автомобиля Geely врезался в отечественную легковушку. После столкновения 20-летний водитель ВАЗ-2115 скончался на месте.