В Прикамье простятся с ефрейтором Максимом Корепановым, погибшим на СВО

Прощание с ефрейтором Максимом Корепановым, погибшим на СВО, пройдёт в Пермском крае, сообщает администрация Березников.
Гражданская панихида состоится в Культурно-деловом центре в Березниках 19 марта. Начало церемонии в 11:00.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима Юрьевича», — добавили в администрации города.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о бойце из Очёрского округа, который погиб на СВО. Владислав Мульков служил по контракту. Он погиб 12 февраля 2024 года. Прощание с военнослужащим состоится 19 марта.