В посольстве Узбекистана в Индии прокомментировали новость о нападении на узбекских студентов

Посольство Узбекистана в Дели напоминает соотечественникам, находящимся в Индии длительный период времени с целью получения высшего образования или по другим причинам, что им необходимо встать на консульский учет дипломатического представительства. Это создаст возможность для оказания оперативной и эффективной консульской и правовой помощи нашим гражданам, попавшим в различные неожиданные и неприятные ситуации.