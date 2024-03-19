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В посольстве Узбекистана в Индии прокомментировали новость о нападении на узбекских студентов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Консульский отдел посольства Узбекистана в Индии провел расследование в связи с распространившейся в СМИ информацией о том, что обучающаяся в Гуджаратском университете иностранная молодежь, в том числе студент из Узбекистана, подверглись нападению со стороны членов неизвестной местной группы, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным «Дунё», было выяснено, что на консульском учете дипмиссии не значатся граждане Узбекистана, обучающиеся в Гуджаратском университете. Представители сообщества узбекских студентов в Индии не подтвердили наличие наших соотечественников в этом высшем учебном заведении.

Кроме того, в ходе переговоров с официальными ведомствами Индии также было установлено, что сегодня в Гуджаратском университете не обучаются студенты из Узбекистана.

Посольство Узбекистана в Дели напоминает соотечественникам, находящимся в Индии длительный период времени с целью получения высшего образования или по другим причинам, что им необходимо встать на консульский учет дипломатического представительства. Это создаст возможность для оказания оперативной и эффективной консульской и правовой помощи нашим гражданам, попавшим в различные неожиданные и неприятные ситуации.