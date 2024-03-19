В посольстве Узбекистана в Индии прокомментировали новость о нападении на узбекских студентов

По данным «Дунё», было выяснено, что на консульском учете дипмиссии не значатся граждане Узбекистана, обучающиеся в Гуджаратском университете. Представители сообщества узбекских студентов в Индии не подтвердили наличие наших соотечественников в этом высшем учебном заведении.
Кроме того, в ходе переговоров с официальными ведомствами Индии также было установлено, что сегодня в Гуджаратском университете не обучаются студенты из Узбекистана.
Посольство Узбекистана в Дели напоминает соотечественникам, находящимся в Индии длительный период времени с целью получения высшего образования или по другим причинам, что им необходимо встать на консульский учет дипломатического представительства. Это создаст возможность для оказания оперативной и эффективной консульской и правовой помощи нашим гражданам, попавшим в различные неожиданные и неприятные ситуации.