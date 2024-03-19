Мэр Воронежа сообщил о разрушениях от ночной атаки беспилотника

Утром 19 марта мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о последствиях ночного налета БПЛА. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, около полуночи воронежцы услышали громкий хлопок, через некоторое время губернатор сообщил об уничтоженном военными беспилотнике самолетного типа. Глава Воронежа сообщил, что осколками побило окна нескольких домов.
— Пострадавших нет, и мы искренне благодарим воинов. Повреждено имущество в Левобережном районе: пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания, — отметил Вадим Кстенин. — Гражданам будем помогать, в первую очередь. Поручил управе района с выездом на место определить объемы ущерба, предпримем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия.
Режим опасности налета беспилотников отменили в Воронежской области только утром 19 марта. Он действовал десять часов.