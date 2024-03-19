Мэр Воронежа сообщил о разрушениях от ночной атаки беспилотника

— Пострадавших нет, и мы искренне благодарим воинов. Повреждено имущество в Левобережном районе: пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания, — отметил Вадим Кстенин. — Гражданам будем помогать, в первую очередь. Поручил управе района с выездом на место определить объемы ущерба, предпримем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия.