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На Чиланзаре Damas врезался в столб, повалив его на Lacceti

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях завирусилось сообщение о столкновении Damas со столбом освещения в Ташкенте. Сегодня ГУВД дало сообщение об этом ДТП, передает корреспондент Podrobno.uz.

Оно произошло 17 марта в 14:30 на улице Мукими Чиланзарского района столицы.

Департамент безопасности дорожного движения ГУВД столицы уточняет, что водитель автомобиля Damas не справился с управлением и поэтому столкнулся со столбом освещения.

Более того, после столкновения столб упал на движущийся в том же направлении автомобиль Lacceti. Автомобиль получил повреждения. В результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники Ташкентского ДБДД ГУВД проводят дополнительное расследование инцидента и просят всех водителей соблюдать правила и безопасную дистанцию.

Напомним, что в Кагане столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Один ребенок погиб.