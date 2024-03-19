На Чиланзаре Damas врезался в столб, повалив его на Lacceti

Оно произошло 17 марта в 14:30 на улице Мукими Чиланзарского района столицы.
Департамент безопасности дорожного движения ГУВД столицы уточняет, что водитель автомобиля Damas не справился с управлением и поэтому столкнулся со столбом освещения.
Более того, после столкновения столб упал на движущийся в том же направлении автомобиль Lacceti. Автомобиль получил повреждения. В результате аварии никто не пострадал.
Сотрудники Ташкентского ДБДД ГУВД проводят дополнительное расследование инцидента и просят всех водителей соблюдать правила и безопасную дистанцию.
Напомним, что в Кагане столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Один ребенок погиб.