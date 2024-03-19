Подростки снимали на видео истязание жителей Конаева

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как группа молодых людей жестоко обращались с прохожими.
— В городе Конаеве Алматинской области группа школьников ради развлечения снимает видео, где избивает местных жителей, — говорится в описании к ролику.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по указанному факту все участники инцидента установлены и доставлены в управление полиции Конаева.
— В настоящее время в городской полиции по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. По всем фактам проводятся следственные действия с назначением экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — прокомментировали в пресс-служба ДП региона.