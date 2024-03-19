В Советском районе Ростова восстановлено электроснабжение

В Советском районе Ростова после очередной коммунальной аварии восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко.
Из-за повреждения кабеля без света, воды и тепла временно оставались жители улиц Стабильной, 3, Коблова, 4, Волнистой, 7/25, а также студенты общежития ЮФУ (пяти корпусов). Дома подключили к резервным генераторам.
Ремонт шёл несколько часов. К концу дня 18 марта рабочие смогли устранить повреждение.
«Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме», — сообщил сити-менеджер.
А ранее жителей Ростовской области предупредили о резком подорожании услуг ЖКХ.