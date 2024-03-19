Спасатели из Приморья отправились в Амурскую область, где завалило горняков

Горноспасатели ГУ МЧС России по Приморскому краю отправились в Амурскую область, где завалило горняков, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
На месте обвала горных пород в Зейском округе Амурской области будут работать 25 специалистов и 4 единицы техники. На месте остаётся оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона.
Также в Амурскую область направили вертолёт Ми-8 с 13 спасателями из Хабаровского края.
Напомним, на руднике в месте обвала горных пород могут находиться 13 человек.