В Свердловской области в жутком пожаре погибли мать и трое детей

Пока точная причина пожара в поселке Ис не установлена. В доме зарегистрированы три семьи — всего 9 человек. Прокуратура по факту смертельного пожара начала проверку. На месте ЧП работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский. Известно, что семья, в квартире которой начался пожар, не состоит на учете в органах профилактики.