В Свердловской области в жутком пожаре погибли мать и трое детей

В огне, по данным МЧС Свердловской области, погибли четыре человека, в том числе, трое несовершеннолетних.
НА УРАЛЕ В ПОСЕЛКЕ ИС В ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА.
На пепелище спасатели обнаружили тела 40-летней женщины, 16-летней школьницы и двух мальчиков, которым было 10 и 11 лет. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне одной из трех квартир.
— Спастись смогла старшая дочь 2003 года рождения, которая взяла своего грудного ребенка и покинула горящее здание, — информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным «КП-Екатеринбург», погибшую женщину звали Алена Ценкер, спастись смогла ее дочь Дарья.
Пока точная причина пожара в поселке Ис не установлена. В доме зарегистрированы три семьи — всего 9 человек. Прокуратура по факту смертельного пожара начала проверку. На месте ЧП работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский. Известно, что семья, в квартире которой начался пожар, не состоит на учете в органах профилактики.
На тушение пожара в доме огнеборцам потребовалось 2 часа. Тушили пожар и разбирали сгоревшие конструкции 12 человек и 3 единицы спецтехники.