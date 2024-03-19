В Столине мужчина убил жену топором и на скорости 180 км/ч врезался в стелу на въезде в город

В сообщении сказано, что ночью 15 марта 2024 года в милицию поступила информация о ДТП, в результате которого пострадал 38-летний водитель Volkswagen. Удалось установить, что мужчина на большой скорости врезался в стелу на въезде в город. Сейчас водитель с многочисленными травмами находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.