В Столине мужчина убил жену топором и на скорости 180 км/ч врезался в стелу на въезде в город

В Следственном комитете рассказали, что в Столине мужчина убил жену, а затем на скорости 180 километров в час на авто врезался в стелу, которая находится на въезде в город.
В сообщении сказано, что ночью 15 марта 2024 года в милицию поступила информация о ДТП, в результате которого пострадал 38-летний водитель Volkswagen. Удалось установить, что мужчина на большой скорости врезался в стелу на въезде в город. Сейчас водитель с многочисленными травмами находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
«В ходе осмотра автомобиля установлено, что стрелка спидометра находилась на отметке свыше 180 км/ч», — уточнили в СК.
Утром сын пострадавшего в ДТП водителя пришел в гости к бабушке и дедушке. По его словам, дома случилось что-то страшное. Пенсионеры пришли по месту жительства сына и нашли на полу в ванной тело 39-летней невестки. Во время осмотра тела погибшей женщины, специалисты обнаружили множественные травмы головы.
«Также на кухне обнаружены замытые следы крови и предполагаемое орудие преступления — топор», — сказано в сообщении.
В ведомстве сказали, что, согласно одной из версий, муж убил свою жену, а затем сел за руль и совершил въезд в стелу. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство.