Пятеро жителей Башкирии оказались под завалами рудника в Амурской области

На руднике в Амурской области произошел обвал. По данным МЧС России, внутри могут находиться 13 человек, среди которых пятеро жителей Башкирии.
По данным СМИ, четверо машинистов — из Сибая, один — из Учалов. Им от 31 до 48 лет.
Сейчас на месте работают 25 специалистов и четыре единицы техники.
Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область следует вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России. Еще направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края.
В области ввели режим ЧС из-за обвала на руднике. Связь с горняками пока установить не удалось.