«Люди прыгали из окон»: в Новосибирске обиженный гость попал в суд за попытку сжечь супругов

В Новосибирске 55-летний гость устроил поджог дома со спящими знакомыми и попал в суд. ЧП случилось в ночь на 3 июня 2023 года на улице Ереснинская.

По данным следствия, днем 2 июня подозреваемый пришел в гости на застолье в компании знакомой и супружеской пары. В ходе застолья стали обсуждать его тюремное прошлое, гость обиделся и ушел.

Ночью супруги со знакомой проснулись от запаха гари, первый этаж дома был заполнен дымом, дверь не открывалась. Они разбили окно и стали прыгать со второго этажа, получили травмы, но спаслись.