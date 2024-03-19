«Люди прыгали из окон»: в Новосибирске обиженный гость попал в суд за попытку сжечь супругов

В Новосибирске 55-летний гость устроил поджог дома со спящими знакомыми и попал в суд. ЧП случилось в ночь на 3 июня 2023 года на улице Ереснинская.
По данным следствия, днем 2 июня подозреваемый пришел в гости на застолье в компании знакомой и супружеской пары. В ходе застолья стали обсуждать его тюремное прошлое, гость обиделся и ушел.
— Камера видеонаблюдения соседнего дома засняла подозреваемого, который вернулся к дому с канистрой, облил стены бензином и подпер дверь. Полиция задержала 55-летнего мужчину, он частично признал вину. Ранее был судим, нигде не работал. Потерпевшей признался, что решил отомстить семейно паре, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Юлия Сергеева.
Следователи возбудили уголовные дела о попытке убийства двух и более лиц общеопасным способом, поджоге с крупный ущербом. Суд арестовал подозреваемого, уголовное дело начали слушать в Ленинском районном суде.