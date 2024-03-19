Бывшего замглавврача федерального медцентра отправили в колонию строгого режима

Как сообщает Properm.ru, господин Сугаков был взят под стражу в зале суда.



Следствием и судом было установлено, что на протяжении 2021 года сотрудниками краевого управления ФСБ России проводились оперативно-разыскные мероприятия, связанные с проверкой заключенных государственных контрактов ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова». В рамках мероприятий были опрошены должностные лица организаций-подрядчиков из Санкт-Петербурга. Понимая, что результаты оперативно-разыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медицинского учреждения в виде доследственных проверок с возможным возбуждением уголовных дел, заместитель главного врача центра Ярослав Сугаков подыскал ранее судимого жителя города Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче взятки в сумме $50 тыс. сотрудникам ФСБ России за прекращение оперативно-разыскных мероприятий. Реализовать преступный умысел им не удалось.



В июне 2023 года Ленинский суд Перми рассмотрел это уголовное дело, признав Ярослава Сугакова виновным и приговорив его к штрафу в размере 1,5 млн руб. Однако краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.