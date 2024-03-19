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В Новосибирской области с дебошира взыскали 30 тысяч рублей на лечение потерпевшего

Суд взыскал с жителя рабочего поселка Маслянино средства, потраченные на лечение избитого им мужчины.
Источник: МК.RU Новосибирск

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, жителя поселка осудили за причинение тяжкого вреда здоровью и приговорили к году и восьми месяцам колонии общего режима.

Позднее прокурор подал иск с требованием взыскать с осужденного средства, потраченные на лечение потерпевшего. Медики квалифицировали вред его здоровью как тяжкий.

Мировой судья 4 судебного участка Черепановского судебного района постановил взыскать с заключенного 30 тысяч рублей.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в Чулымском районе в школе № 9 мужчина жестоко избил завуча и повредил имущество учреждения.