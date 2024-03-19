Вице-мэра иркутского Тулуна задержали по делу о превышении полномочий

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в период с 2019 по 2021 год исполняющая обязанности мэра Тулуна организовала начисление завышенных премий своим сотрудникам, после чего с корыстной целью требовала передавать ей лично часть выплаченных премий. Эти факты впоследствии выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции из Тулуна и областного МВД.