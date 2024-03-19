Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Вице-мэра иркутского Тулуна задержали по делу о превышении полномочий

В Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».
Источник: Следственный комитет РФ

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в период с 2019 по 2021 год исполняющая обязанности мэра Тулуна организовала начисление завышенных премий своим сотрудникам, после чего с корыстной целью требовала передавать ей лично часть выплаченных премий. Эти факты впоследствии выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции из Тулуна и областного МВД.

Следователи в настоящее время допрашивают свидетелей. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.