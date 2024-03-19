Нижегородца накажут занезаконную перевозку людей через Волгу

В Лысковском районе Нижегородской области предприимчивый житель организовал перевозку людей через Волгу на судне на воздушной подушке. Правда, ни права управления, ни разрешения на перевозки у него не было. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, теперь его ждет наказание сразу по двум административным статьям.