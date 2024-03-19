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Нижегородца накажут занезаконную перевозку людей через Волгу

У владельца судна на воздушной подушки не было необходимых документов.

В Лысковском районе Нижегородской области предприимчивый житель организовал перевозку людей через Волгу на судне на воздушной подушке. Правда, ни права управления, ни разрешения на перевозки у него не было. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, теперь его ждет наказание сразу по двум административным статьям.

Перевозка через Волгу велась между Лысково и Макарьево. При этом у судоводителя не было удостоверения на право управления судном и лицензии на перевозку пассажиров.

По обоим нарушения возбуждены административные дела, которые грозят штрафами.

штрафы