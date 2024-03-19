В Кашкадарье руководители компаний выманили у граждан почти миллиард сумов

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, в ходе предварительного следствия было установлено, что руководитель одной из компаний в Кукдалинском районе обманным путем получил от четырех граждан почти 460 миллионов сумов.
Эти деньги были первоначальным взносом при покупке квартир в многоэтажных домах, однако документы на квартиры так и не были оформлены.
Также в ходе доследственной проверки в Китабском районе выяснилось, что руководитель одной из компаний обещал трем клиентам сократить сроки поставки автомобилей «Трекер», «Кобальт» и «Дамас» до двух месяцев на основе договора. За эту услугу он попросил 464 миллиона сумов.
По данным случаям возбуждены дела по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведется следствие.