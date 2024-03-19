Под Волгоградом в лобовом ДТП с микроавтобусом погибли двое парней

Вечером 18 марта в Камышине произошла страшная авария, в которой погиб молодой водитель. ДТП случилось на улице Базарова в 20.40, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 19-летний водитель «ВАЗ-2103» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.