Под Волгоградом в лобовом ДТП с микроавтобусом погибли двое парней

Вечером 18 марта в Камышине произошла страшная авария, в которой погиб молодой водитель. ДТП случилось на улице Базарова в 20.40, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 19-летний водитель «ВАЗ-2103» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.
От удара «ВАЗ» превратился в груду металла. В результате происшествия на месте погиб 19-летний пассажир отечественной легковушки. 19-летний водитель скончался в больнице. С травмами был госпитализирован 38-летний мужчина, управлявший микроавтобусом.