Хозяин незаконной майнинг-фермы предстанет перед судом в Приангарье

В Черемхове 35-летний местный житель установил нелегальное оборудование в количестве 214-и штук, которое использовалось для майнинговой деятельности. В феврале 2023 года мужчина самостоятельно подключился к трансформаторной станции, где потреблял электроэнергию безвозмездно, пишет ИА IrktuskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры Приангарья.
Ущерб от действий злоумышленника составил более 1 млн рублей для электросетевой компании.
В настоящее время уголовное дело передано в Черемховский городской суд.
Ранее агентство сообщало, что Иркутской области впервые вводят ограничения электроэнергии для майнеров.