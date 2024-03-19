Хозяин незаконной майнинг-фермы предстанет перед судом в Приангарье

В Черемхове 35-летний местный житель установил нелегальное оборудование в количестве 214-и штук, которое использовалось для майнинговой деятельности. В феврале 2023 года мужчина самостоятельно подключился к трансформаторной станции, где потреблял электроэнергию безвозмездно, пишет ИА IrktuskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры Приангарья.