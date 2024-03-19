Экс-глава Минздрава Ростовской области заявила о готовности пойти на СВО

Экс-глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская выступила в суде с последним словом, заявив, в том числе, о своей готовности отправиться на СВО. Об этом сообщает портал 1rnd.ru.
— Буду помогать там, где позволят обстоятельства, потому что, кроме своей жизни, мне уже терять нечего. Мою репутацию втоптали в грязь как только могли, — сказала Татьяна Быковская.
Бывший чиновник подчеркнула, что много работала и пыталась всеми силами навести порядок в сфере здравоохранения, поэтому виновной себя не считает.
— Пусть эта история останется на совести недобросовестных подрядчиков и их покровителей, — добавила Татьяна Быковская.
Последнее слово было оглашено вчера, 18 марта. После этого суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Следующее заседание назначили на 27 марта 2024 года.
Напомним, экс-министр была задержана по статье о превышении полномочий. На Кубани, в Кущевском районном суде, дело слушается с лета 2022 года.
Ранее уголовное дело «в связи с истечением сроков» прекратили в отношении бывшего замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского.