Мэрия Березников прокомментировала гибель женщины от падения глыбы льда

Мэр также заявил, что с безответственными управляющими компаниями будет «особый разговор».



Сообщение господина Казаченко появилось в социальной сети после трагического случая с жительницей Березников, на которую упала глыба льда с крыши жилого дома. Градоначальник выразил соболезнования близким погибшей и заверил, что следствию оказывается все необходимое содействие.



По данным региональных СМИ, дом, с крыши которого упала глыба льда, обслуживает управляющая компания ООО «ЖПЭТ». Там проводится обыск и другие следственные действия по установлению лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.



Напомним, 18 марта в Березниках от падения льда с крыши жилого дома погибла женщина. Как сообщил телеграм-канал СУ СК России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).