Житель Ялты заплатил миллион за клевету

С жителя Ялты принудительно взыскали штраф в размере 987 тысяч рублей, сообщили в управлении ФНС. При этом мужчина не заплатил указанную сумму, и с него взыскали еще 69 тысяч рублей исполнительского сбора.
Всю сумму мужчина также не оплатил, после чего его счета были арестованы, также был наложен запрет на совершение регистрационных действий с ¼ долей права собственности на квартиру и временно ограничены его в праве выезда за пределы России.
После того, как и эти меры не помогли, квартиру жителя Ялты арестовали. Когда мужчина осознал угрозу продажи своей недвижимости с молотка, задолженность была оплачена в полном объеме.