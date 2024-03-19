Суд отправил под домашний арест бывшего главу свердловского Управления дорог

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании домашнего ареста по 17 мая включительно», — уточнили в пресс-службе.



Напомним, начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова отправили в отставку в сентябре прошлого года по ходатайству об увольнении, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. В октябре его арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.