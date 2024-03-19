«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании домашнего ареста по 17 мая включительно», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова отправили в отставку в сентябре прошлого года по ходатайству об увольнении, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. В октябре его арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.
Суд отправил под домашний арест бывшего главу свердловского Управления дорог
Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения экс-начальнику свердловского Управления дорог Вячеславу Данилову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и отправил под домашний арест, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании домашнего ареста по 17 мая включительно», — уточнили в пресс-службе.