В Новосибирске неизвестный выстрелил в квартиру на 15 этаже

ЧП произошло на Андриена Лежена, 19. Информация об инциденте появилась в паблике «Подслушано Золотая Нива» во «ВКонтакте».
Автор поста предполагает, что стрелок живет в доме напротив. Женщина написала заявление в полицию и просит соседей помочь следствию — предоставить информацию, у кого в этом доме есть винтовка.
УМВД России по Новосибирской области подтвердило факт обращения сибирячки. Правоохранители начали проверку.
Добавим, что случай стрельбы в Дзержинском районе в этом году не первый. Ранее МК в Новосибирске писал, что 25 февраля кто-то открыл стрельбу в районе улицы Профилактическая. Полиция также ведет проверку.