В Ростове 8 лет назад разбился самолет, летевший из ОАЭ: как произошла крупнейшая катастрофа ростовского авиаузла

Из ОАЭ лайнер вылетел с задержкой. На подлете к Ростову «Боинг» поджидали сильный ветер и дождь. Из-за непогоды для лайнера были назначены два запасных аэропорта для посадки — в Краснодаре и Волгограде. Но пилоты приняли решение садиться в аэропорту Ростова-на-Дону. К тому же ранее до них благополучно приземлились два борта из ОАЭ.