В Ростове 8 лет назад разбился самолет, летевший из ОАЭ: как произошла крупнейшая катастрофа ростовского авиаузла

Авиакатастрофа унесла жизни 62 человек. О том, как произошла трагедия, вспоминает редакция ИА «ДОН 24».
Самолет «Боинг 737−800» авиакомпании Flydubai вылетел из Дубая в Ростов 18 марта 2016 года и должен был прибыть в аэропорт донской столицы около половины второго ночи 19 марта.
Из ОАЭ лайнер вылетел с задержкой. На подлете к Ростову «Боинг» поджидали сильный ветер и дождь. Из-за непогоды для лайнера были назначены два запасных аэропорта для посадки — в Краснодаре и Волгограде. Но пилоты приняли решение садиться в аэропорту Ростова-на-Дону. К тому же ранее до них благополучно приземлились два борта из ОАЭ.
Первая попытка совершить посадку завершилась неудачей — помешал сильный ветер. Борт ушел в зону ожидания и два часа кружил в небе, летая над Зерноградом, Багаевкой, Шахтами и Новочеркасском.
Около 03:30 пилоты предприняли вторую попытку посадить самолет. Через несколько минут лайнер начал набор высоты, а затем спикировал на землю с высоты около 1000 м и врезался во взлетно-посадочную полосу № 22.
От удара самолет разлетелся на куски. Все, кто находился на борту самолета — 55 пассажиров и семь членов экипажа, — погибли.
Позже были установлены личности жертв катастрофы. Большинство — жители Ростовской области. Среди погибших оказались врач Олег Чистяков, который возглавлял центр пластической хирургии областной клинической больницы, с сыном и беременной женой, депутат донского парламента и тоже врач по профессии Игорь Пакус с женой, директор департамента ЖКХ и благоустройства Новочеркасска Сергей Безгласный, жена и дочь главы Азовского района Валерия Бевзюка.
Также в авиакатастрофе погибли восемь украинцев, два гражданина Индии, один гражданин Узбекистана. Среди экипажа были граждане Кипра, Колумбии, Сейшельских Островов, Киргизии и Испании.
Соболезнования семьям погибших выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также десятки мировых лидеров. Решением губернатора Василия Голубева 20 марта в Ростовской области был объявлен траур по жертвам катастрофы.
Расследование причин катастрофы проводила комиссия российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а также эксперты из ОАЭ, Франции и США. В процессе изучения собранных данных удалось установить, что каких-либо отказов систем и агрегатов самолета или силовых установок не было. В МАК признали, что причиной катастрофы стала ошибка пилотов.
В первую годовщину трагедии по распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева в сквере перед аэропортом Ростов-на-Дону был открыт памятник жертвам рейса. Памятник состоит из трех гранитных колонн и вертикальной плиты, на которой выгравированы имена погибших. У основания плиты установлено изваяние птицы, которое символизирует связь земли и неба.