В Хабкрае осудили водителя, из-за которого погибло два человека

В Вяземском районе осудили водителя, из-за которого погибло два человека, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В июне 2022 года мужчина ехал на «Хонде Фрид», буксируя на жесткой сцепке «Нисан Нот». Он выехал на встречку, где столкнулся с встречным автомобилем «Нисан Нот». В ДТП погибли водитель и пассажир «Нисана».
«Вяземский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя г. Кемерово. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Вяземского района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2 года.