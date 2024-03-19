В Хабкрае осудили водителя, из-за которого погибло два человека

В июне 2022 года мужчина ехал на «Хонде Фрид», буксируя на жесткой сцепке «Нисан Нот». Он выехал на встречку, где столкнулся с встречным автомобилем «Нисан Нот». В ДТП погибли водитель и пассажир «Нисана».